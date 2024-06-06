Ингулец объявил о назначении тренера, команда которого вылетела из УПЛ
Любенович подписал долгосрочный контракт с клубом.
Ингулец официально сообщил, что новым главным тренером команды стал Желько Любенович.
Стороны подписали договор о сотрудничестве до лета 2027 года.
Отметим, что Минай, который руководил Любенович, по итогам прошлого сезона понизился в классе, заняв предпоследнее место в чемпионате.
Напомним, ранее Ингулец объявил об уходе Владислава Лупашко, который вывел команду в УПЛ.
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Источник: ФК Ингулец