Ингулец объявил о назначении тренера, команда которого вылетела из УПЛ

Ингулец официально сообщил, что новым главным тренером команды стал Желько Любенович.

Стороны подписали договор о сотрудничестве до лета 2027 года.

Отметим, что Минай, который руководил Любенович, по итогам прошлого сезона понизился в классе, заняв предпоследнее место в чемпионате.

Напомним, ранее Ингулец объявил об уходе Владислава Лупашко, который вывел команду в УПЛ.

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