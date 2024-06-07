Сабо: Лобановский сам себя уничтожил

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о причинах смерти Валерия Лобановского.

По словам опытного специалиста, легенда украинского футбола умер из-за алкоголизма.

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"Он сам себя уничтожил. Он уничтожил себя тем, что все же он там в Кувейте, или где он там был, пил. Каждый день пил, пил, пил, пил. Набрал массу.

Он когда приехал, я увидел его и говорю: "Ты что, Валера!?". И это он уже здесь похудел прилично, уже выглядел нормально. Не надо было лететь в Кувейт, но что сейчас можем говорить", - сказал Сабо в интервью YouTube-каналу В гостях у Гордона.

Напомним, Лобановский тренировал сборную Кувейта с 1994 по 1996 год. Он умер 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

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