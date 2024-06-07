Довбик и Сидорчук попали в стартовый состав Украины на матч с Польшей

Ребров выбрал игроков, которые выйдут на поле с первых минут.

В пятницу, 7 июня, сборная Украины проведет второй спарринг перед чемпионатом Европы-2024. Соперником нашей команды будет национальная команды Польши.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров огласил стартовый состав.

Украина: Бущан, Тымчик, Таловеров, Бондарь, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Судаков, Довбик.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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