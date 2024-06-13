Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили

ЛНЗ объявили о подписании контракта с Ильей Путрей – бывшим защитником Черноморца.

26-летний бывший капитан одесского клуба будет играть в Черкассах под №33. Детали трансфера неизвестны.

Отдельного внимания заслуживает представление игрока. На видео футболист готовит блюдо из неизмельченной ячменной крупы, которая называется "путя".

Напомним, что ранее ЛНЗ объявило о подписании контракта с новым главным тренером, ранее работавшим в Барселоне.

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