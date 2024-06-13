"Наши города хотели бы принимать Евро": УАФ показал сильное видео в войне в Украине

Футболисты сборной Украины напомнили о самом важном.

Украинская ассоциация футбола поделилась сильным видео накануне Евро-2024.

В нем приняли участие футболисты сборной Украины, которые напомнили, что их родные города находятся в постоянной опасности.

Дабы не быть голословными, УАФ показала, как террористы атакуют Киев, Запорожье, Винницу и другие украинские города.

Этим видео Украина намерена напомнить миру, что вынуждена каждую секунду сражаться за собственную свободу.

Напомним, с календарем сборной Украины на Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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