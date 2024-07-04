Стало известно, почему Шапаренко не хочет переходить в Лацио

Украинец имеет другие планы на будущее.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к футболисту проявляет римский Лацио. Однако, как сообщает ТаТоТаке, Шапаренко не хочет переходить в итальянский клуб.

Все дело в том, что Николай намерен перейти в клуб из АПЛ.

Отмечается, что 25-летнего игрока также не интересует вариант и с Бешикташем, который проявляет к нему интерес.

Контракт Шапаренко с Динамо действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Шапаренко провел за клуб 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1.

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