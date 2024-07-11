Сирота объяснил свой переход в израильский клуб

Украинский защитник Александр Сирота прокомментировал свой переход из Динамо Киев в израильский Маккаби Хайфа.

По словам 24-летнего футболиста, он намерен достичь успеха в составе новой команды.

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"Я хочу выиграть все возможные трофеи с Маккаби Хайфа. Очень рад присоединиться к крупнейшему клубу в Израиле, здесь удивительные болельщики, и я с нетерпением жду встречи с ними", - приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Сирона перешел в Маккаби Хайфа на правах аренды. Израильский клуб может выкупить его, если заплатит 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Динамо расторгло контракт с польским защитником.

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