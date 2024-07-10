Александрия подписала бывшего защитника Динамо

Александрия на своем официальном сайте объявила о подписании защитника Артема Шабанова.

32-летний футболист пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента.

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Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2026 года, сообщает пресс-служба "горожан".

Шабанов - воспитанник академии киевского Динамо. За свою карьеру выступал за киевский Арсенал, луцкую Волынь, каменскую Сталь, донецкий Олимпик, киевское Динамо, польскую Легию и венгерский Фехервар.

Минувший сезон провел в Полесье, за которое сыграл 26 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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