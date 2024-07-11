Пресс-секретарь сборной Украины покинул пост после 14 лет работы

Украинский журналист Александр Глывинский сообщил о том, что больше не будет работать в национальной сборной страны.

Глывинский опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что покинул пост пресс-секретрая сборной.

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"И каждый финиш – это, по сути, старт. Этим постом хочу сообщить, что 14-летний период моей работы в должности пресс-секретаря национальной команды Украины завершился. Это было интересное и длительное путешествие в лодке любимой команды всех украинцев – национальной команды Украины.

Быть членом сборной Украины – это большая честь и одновременно ответственность, поэтому каждый день на этой должности, даже если что-то не удавалось, это большое и ценное приобретение для моего жизненного опыта.

142 матча (от матча Украина – Литва 2010-го в Харькове – до матча Украины с Бельгией в Дюссельдорфе), которые сборная провела при моем присутствии в штабе, 75 побед – это статистика, которая оставляет теплые и незабываемые ощущения в сердце. 10 главных тренеров, с которыми я работал – были разными и работалось с ними по-разному, но каждый из них, несомненно – личность. Каждому из них – спасибо за сотрудничество, но особая благодарность Мирону Маркевичу, пригласившему в 2010-м меня на эту должность и с легкой руки которого я остался здесь на 14 лет.

Двигаемся дальше, концентрируюсь на журналистике и всеми силами помогаю ВСУ, потому что главное сейчас – это победа".

Напомним, сейчас Глывинский возглавляет Ассоциацию спортивных журналистов Украины.

Ранее сообщалось, что Ребров останется тренером сборной Украины.

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