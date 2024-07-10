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Ребров останется тренером сборной Украины после решения исполкома УАФ

Предложение о доверии наставнику национальной команды поддержали единогласно.
Сегодня, 17:28
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В среду, 10 июля, в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором среди других вопросов было рассмотрено выступление сборной Украины на Евро-2024.

После обсуждения по предложению президента УАФ Андрея Шевченко Сергею Реброву и его тренерскому штабу была высказана полная поддержка. Это предложение поддержали все члены исполкома, сообщает официальный сайт УАФ.

В свою очередь Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

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"Отмечу, что УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба. В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва.

Сейчас задача национальной команды - подготовиться к выступлениям в Лиге наций, матчи которой начнутся уже в сентябре, и квалификации к чемпионату мира-2026", - заявил президент УАФ Шевченко.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины в группе с Румынией, Бельгией и Словакией набрали четыре очка и заняла последнее место в квартете, прекратив борьбу на турнире.

Ранее Сергей Ребров попытался объяснить провал национальной команды на чемпионате Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров уаф

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