"Благодарю команду, тренера": Шевченко подвел итог вылету Украины из Евро-2024

Глава УАФ отреагировал на завершение выступлений национальной команды на чемпионате Европы.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ничью сборной Украины с Бельгией (0:0) и вылет национальной команды из Евро-2024.

На своей странице в Instagram руководитель украинского футбола выразил слова поддержки игрокам и тренеру.

Читай также: Ничья с Бельгией оставила Украину на последнем месте в группе

"Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!" - написал Шевченко.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Бельгия (0:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!