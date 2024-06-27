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"Благодарю команду, тренера": Шевченко подвел итог вылету Украины из Евро-2024

Глава УАФ отреагировал на завершение выступлений национальной команды на чемпионате Европы.
Сегодня, 09:35
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ничью сборной Украины с Бельгией (0:0) и вылет национальной команды из Евро-2024.

На своей странице в Instagram руководитель украинского футбола выразил слова поддержки игрокам и тренеру.

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"Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!" - написал Шевченко.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Бельгия (0:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Шевченко чемпионат европы 2024

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