"Благодарю команду, тренера": Шевченко подвел итог вылету Украины из Евро-2024
Глава УАФ отреагировал на завершение выступлений национальной команды на чемпионате Европы.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ничью сборной Украины с Бельгией (0:0) и вылет национальной команды из Евро-2024.
На своей странице в Instagram руководитель украинского футбола выразил слова поддержки игрокам и тренеру.
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"Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!" - написал Шевченко.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Бельгия (0:0).
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