Ребров: Украина не показала на Евро-2024 всего своего потенциала

Наставник "желто-синих" до сих пор не может объяснить провал команды в игре с Румынией.

Сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы 2024 года по итогам группового этапа, заняв последнее место квартета Е, в котором также выступали Румыния, Бельгия и Словакия.

По мнению главного тренеру украинской команды Сергея Реброва, ей не удалось продемонстрировать в Германии все, на что она способна.

"Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала", – цитирует тренера официальный сайт УАФ.

"Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ожидали другого результата уже сейчас. И мы сами — тренеры, игроки — тоже расстроены".

При этом Сергей Станиславович отметил, что нужно разобраться во всех ошибках, которые были допущены на турнире, в особенности во время разгромного поражения от румынов.

"Считаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре в Румынии… Мы разобрали с игроками тот первый матч и уже во втором, со Словакией показали другую мотивацию".

Источник: Getty Images

"То же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки. Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций".

"Мы должны учесть полученный опыт и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной".

Напомним, что недавно Олимпийская сборная Украины объявила список игроков, которые будут готовиться к Олимпийским играм-2024.

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