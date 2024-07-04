iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров: Украина не показала на Евро-2024 всего своего потенциала

Наставник "желто-синих" до сих пор не может объяснить провал команды в игре с Румынией.
Сегодня, 18:55
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы 2024 года по итогам группового этапа, заняв последнее место квартета Е, в котором также выступали Румыния, Бельгия и Словакия.

По мнению главного тренеру украинской команды Сергея Реброва, ей не удалось продемонстрировать в Германии все, на что она способна.

"Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала", – цитирует тренера официальный сайт УАФ.

"Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ожидали другого результата уже сейчас. И мы сами — тренеры, игроки — тоже расстроены".

При этом Сергей Станиславович отметил, что нужно разобраться во всех ошибках, которые были допущены на турнире, в особенности во время разгромного поражения от румынов. 

"Считаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре в Румынии… Мы разобрали с игроками тот первый матч и уже во втором, со Словакией показали другую мотивацию".

Источник: Getty Images

"То же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки. Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций".

"Мы должны учесть полученный опыт и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной".

Напомним, что недавно Олимпийская сборная Украины объявила список игроков, которые будут готовиться к Олимпийским играм-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы Сергей Ребров

Статьи по теме

Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024 Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Определились все четвертьфиналисты Евро-2024 Определились все четвертьфиналисты Евро-2024
Турция удержала победу над Австрией и стала последним участником 1/4 финала Евро-2024 Турция удержала победу над Австрией и стала последним участником 1/4 финала Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:55
Ибрагимович выступил с заявлением касаемо будущего лидеров Милана
Теннис19:50
Украинцы на Уимблдоне: Снигур вылетала, Костюк и Свитолина пробились в третий раунд
Теннис19:47
Свитолина обыграла Нимайер и прошла в третий раунд Уимблдона
Формула 119:39
Норрис: Не думаю, что Ферстаппену стоит извиняться за инцидент в Австрии
Европа19:16
Форвард сборной Бразилии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Евро-202418:55
Ребров: Украина не показала на Евро-2024 всего своего потенциала
Теннис18:38
Снигур покинула Уимблдон, уступив латвийке во втором раунде
Европа18:22
Манчестер Юнайтед готов рассмотреть предложения по Рэшфорду
Европа18:19
Арсенал объявил о выкупе голкипера Брентфорда
Украина17:51
Заря объявила о подписании молодого австрийца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK