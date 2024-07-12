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Таловеров: Формальность, что я родился в Нальчике

Украинский защитник рассказал, что имеет российское свидетельство о рождении.
Вчера, 22:11
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Футболист олимпийской сборной Украины Максим Таловеров прояснил ситуацию со своим местом рождения.

По словам защитника, он родился в российском Нальчике, но через пару месяцев семья перебралась в Донецк.

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"Касательно места рождения – я родился в Нальчике. Да, это россия, потому что там играл мой отец. Но потом через несколько месяцев мы уже всей семьей переехали в украинский Донецк. Поэтому считаю, что это лишь формальность, что у меня есть свидетельство о рождении там.

Википедия? наверное, там написано так, потому что я всегда говорил, что я из Донецка, что мой родной город – это украинский Донецк.

Но самое главное, считаю, нужно помнить, что с 2014 года моя семья и миллионы других семей должны были переезжать. Самое страшное, что уже около 10 лет страдают наши дети в больницах, в роддомах, ракеты разрушают наши дома и квартиры.

Считаю, что это самое главное, и нам нужно напоминать это при каждой возможности и распространять по всему миру", - отметил Таловеров.

Ранее сообщалось, что соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов сыграет на турнире в россии.

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