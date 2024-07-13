Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах
Киевское Динамо сыграло в рамках предсезонной подготовки с немецким Шальке.
"Бело-синие" сыграли в результативную ничью с клубом Второй Бундеслиги. Матч завершился со счетом 2:2.
За украинский клуб забивали Владислав Ванат и Антон Царенко. За гельзенкирхенцев Кенан Караман и Мусса Силла.
Завтра, 14 июля, столичный коллектив сыграет с датским Брондбю.
Динамо - Шальке 2:2
Голы: Царенко, 14, Ванат, 67 - Караман, 30, Силла, 57
Динамо: Бущан (Нещерет, 46) - Малыш (Караваев, 62), Тымчик (Биловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубинчак (Вивчаренко, 62) - Андриевский (Бражко, 62), Царенко (Шепелев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Лонвейк (Пихаленок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) - Супряга (Ванат, 62)
Шальке (стартовый состав): Хекерен, Санчес, Сегуин, Юнес, Силла, Бахманн, Караман, Васински, Айдин, Мор, Камински
Предупреждения: Андриевский, Тымчик, Шапаренко - Мор, Айдин, Гантенбайн
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