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Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах

Киевляне не выявили победителя в игре с Шальке.
Сегодня, 21:18
Шальке - Динамо / Getty Images
Шальке - Динамо / Getty Images

Киевское Динамо сыграло в рамках предсезонной подготовки с немецким Шальке.

"Бело-синие" сыграли в результативную ничью с клубом Второй Бундеслиги. Матч завершился со счетом 2:2.

За украинский клуб забивали Владислав Ванат и Антон Царенко. За гельзенкирхенцев Кенан Караман и Мусса Силла.

Завтра, 14 июля, столичный коллектив сыграет с датским Брондбю.

Динамо - Шальке 2:2
Голы: Царенко, 14, Ванат, 67 - Караман, 30, Силла, 57

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) - Малыш (Караваев, 62), Тымчик (Биловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубинчак (Вивчаренко, 62) - Андриевский (Бражко, 62), Царенко (Шепелев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Лонвейк (Пихаленок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) - Супряга (Ванат, 62)

Шальке (стартовый состав): Хекерен, Санчес, Сегуин, Юнес, Силла, Бахманн, Караман, Васински, Айдин, Мор, Камински

Предупреждения: Андриевский, Тымчик, Шапаренко - Мор, Айдин, Гантенбайн

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке динамо

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