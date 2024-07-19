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Шевченко предложил должность тренера сборной Украины именитому специалисту - источник

Мирча Луческу может вернуться в Украину.
Сегодня, 17:25
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Глава УАФ Андрей Шевченко отыскал нового кандидата на пост главного тренера сборной Украины, пишет Digisport.

По информации румынских журналистов, на днях Шевченко позвонил с предложением Мирче Луческу.

"С Луческу другая история, я вам здесь впервые говорю, у меня есть информация, что они обсуждают возможность возглавить сборную Украины. Я слышал, что на днях ему позвонил Шевченко. Я слышал, что он ведет переговоры со сборной Украины, что мне кажется фантастическим", - пишет журналист Дечебал Рэдулеску.

Напомним, что Луческу очень хорошо знают в Украине, он тренировал донецкий Шахтер и киевское Динамо, с которыми выигрывал чемпионат. В ноябре 2023 года румынский специалист подал в отставку.

Ранее также Карпаты назвали имя нового главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу

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