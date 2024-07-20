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Звягель может сняться с Первой Лиги из-за недопуска стадиона, обвиняют власти города

Новичок Первой Лиги может не дебютировать в ней.
Сегодня, 16:18
Дмитрий Костюк / ФК Звягель
Дмитрий Костюк / ФК Звягель

Представитель Житомирской области ФК Звягель близок к тому, чтобы отказаться от участия в чемпионате Украины в Первой Лиге. Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Костюк.

Причиной стало то, что домашний стадион команды не получил аккредитацию для выступлений в Первой Лиге, а играть в другом месте или городе у команды нет.

"ПФК Звягель — клуб, представляющий одноименный город, – больше не может играть в этом городе. Не удалось решить вопрос аккредитации местного стадиона и дальше нет времени ждать решения этого вопроса. Если команда представляющая один регион живет в другом — найти спонсоров для такой команды очень сложно".

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Функционер рассказал, что местные власти не только не захотели помогать клубу, но даже препятствовали ему в этом.

"Мэрия прошлась по всем замечаниям УАФ, которые были не обязательны к исполнению, "нарисовала" смету выполнения работ более 20 миллионов гривен и растиражировала по всем подконтрольным СМИ циничную ложь о том, как футбольный клуб как, извините, "последние скоты" Во время войны требует выделить 20 миллионов на стадион вместо поддержки военных".

"По моей просьбе к городскому голове не выделять ничего, только дать разрешения, чтобы мы могли провести необходимые работы за собственные частные средства, скажем так мягко, энтузиазма не было обнаружено. Команду просто выжили из города. И сами ничего не сделают, и другим не дают", - рассказал Костюк в интервью Український футбол.

Отметим, что среди проблем стадиона было отсутствие отдельной раздевалки для судейской бригады, а также только одна душевая комната.

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