Шапаренко стал автором юбилейного гола Динамо в еврокубках

Футболист вошел в историю киевского клуба в матче, который надолго запомнится фанатам.

В рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо уничтожило Партизан и почти на 99% обеспечило себе выход в третий раунд.

Один из голов киевлян в матче забил Николай Шапаренко. Хавбек сравнял счет на 40-ой минуте поединка, положив начало розргому сербского клуба.

Оказалось, что гол Шапаренко стал 600-ым для «бело-синих» в рамках всех еврокубков.

Также пресс-служба Динамо напомнила авторов 1-го, 100-го, 200-го, 300-го, 400-го и 500-го забитых мячей в еврокубках соответственно. Ими становились: Андрей Биба (в ворота Колрейна из Северной Ирландии), Александрс Хапсалис (Локомотив София из Болгарии), Сергей Ребров (спартак москва), Александр Мелащенко (Стяуа Бухарест из Румынии), Исмаэль Бангура (Шахтер Донецк), и Мигель Велозу (Эвертон, Англия)

Напомним, ответный матч состоится 31 июля на поле сербского клуба в Белграде.

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