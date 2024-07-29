Вернидуб - о подготовке Кривбасса к сезону: "Все готовы к первым матчам"

Главный тренер криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб оценил подготовку своей команды к старту нового сезона, дав обещание болельщикам клуба:

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"Настроение рабочее. Провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги. Вернулись домой, и дали ребятам несколько дней отдохнуть. Теперь начинаем подготовку к матчу с Черноморцем.

Вижу, что в коллективе настроение боевое, все готовы к первым матчам нового сезона. Но впереди еще почти неделя подготовки, будем работать.

С украинцами никаких проблем, с легионерами – немного тяжелее, но и они понемногу вливаются в коллектив, адаптация идет как следует. Тем более они все молоды, поэтому проблем быть не должно. Очень рассчитываю на всех новичков. Да, понимаю, что быстро интегрироваться в нашу игру им будет нелегко, нужно время. Ожидаю, что они помогут Кривбассу в новом сезоне и в дальнейшем", – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, Кривбасс стартует в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против одесского Черноморца. Матч состоится третьего августа в 18.00.

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