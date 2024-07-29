В Ворскле назвали амбициозную задачу команды на новый сезон УПЛ

Клуб из Полтавы хочет в еврокубки.

Уже в следующую субботу, 3 августа, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги, а завтра, 30 июля, Левый Берег и Минай определят последнего участника розыгрыша, сыграв в Финале четырех за место СК Днепр-1.

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Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о задачах команды на предстоящий сезон и высказался о трансферной кампании клуба:

"В межсезонье мы усилили каждое игровое звено команды опытными исполнителями. К закрытию трансферного окна еще можем подписать одного-двух исполнителей. Ищем, в частности, квалифицированного футболиста в опорную зону".

Ворскла – это не только взрослая мужская команда. Мы классический европейский клуб (мужской, женский и юношеский составы), заявили в ПФЛ Ворсклу-2, развиваем собственную ДЮФШ. Перед каждой из команд максимальные задачи. Мы стремимся попасть в еврокубковую зону", заявил Лысак в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Ворскла стартует в новом сезоне УПЛ матчем против донецкого Шахтера. Игра состоится 4 августа в 15:30 по Киеву.

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