Забарный с любимой обменялись милыми поздравлениями с годовщиной
Звезда украинского футбола отпраздновал семейный праздник.
Футболист сборной Украины и Борнмута Илья Забарный сделал новый пост в социальной сети.
Украинский защитник поздравил свою супругу Ангелину с годовщиной - пара шесть лет вместе.
Читай также: Ямаль разошелся со своей девушкой, которая изменила ему
21-летний игрок показал фотографию с возюбленной, а также оставил ей послание: "Шесть лет вместе! Люблю тебя!".
Ангелина также обратилась с украинскому футболисту: "Шесть лет люблю тебя!".
Ранее сообщалось, что Ванда Нара взорвала сеть обнаженной фотографией.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!