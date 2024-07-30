Забарный с любимой обменялись милыми поздравлениями с годовщиной

Футболист сборной Украины и Борнмута Илья Забарный сделал новый пост в социальной сети.

Украинский защитник поздравил свою супругу Ангелину с годовщиной - пара шесть лет вместе.

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21-летний игрок показал фотографию с возюбленной, а также оставил ей послание: "Шесть лет вместе! Люблю тебя!".

Ангелина также обратилась с украинскому футболисту: "Шесть лет люблю тебя!".

Ранее сообщалось, что Ванда Нара взорвала сеть обнаженной фотографией.

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