Матч Первой лиги Украины перенесен из-за тревоги, которая длится более суток

Футбольный поединок не смог начаться в Сумах.

Поединок между сумской Викторией и вышгородским Диназом в рамках первого тура Первой лиги Украины перенесен на другой день.

Как сообщает официальный транслятор Первой лиги DiviSport, матч не состоится в запланированное время (7 августа в 13:00) из-за воздушной тревоги, которая продолжается в Сумах уже более суток.

О новой дате игры организаторы сообщат позже.

Матчем-открытием Первой лиги-2024/25 станет поединок между Агробизнесом и Металлистом который начнется сегодня, 7 авгутса, в 15:30.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины будет работать с Ротанем в Александрии.

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