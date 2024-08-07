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Тренер сборной Украины будет работать с Ротанем в Александрии

Евгений Барышников будет работать в Александрии.
Сегодня, 11:40
Евгений Барышников / ФК Александрия
Евгений Барышников / ФК Александрия

Александрия на своем официальном сайте сообщила о кадровых обогащениях тренерского штаба основной команды. В новом сезоне Руслану Ротаню будет помогать новый тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

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Отметим, Барышников - экс-игрок юношеской и молодежной сборных Украины. После завершения футбольной карьеры продолжил работать тренером по физподготовке в СК Днепр-1.

Ранее тренер входил в штаб сборной Украины, когда ее возглавлял Руслан Ротань, также был ассистентом в олимпийской сборной на Олимпиаде этого года.

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