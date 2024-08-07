Тренер сборной Украины будет работать с Ротанем в Александрии

Евгений Барышников будет работать в Александрии.

Александрия на своем официальном сайте сообщила о кадровых обогащениях тренерского штаба основной команды. В новом сезоне Руслану Ротаню будет помогать новый тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

Читай также: Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций

Отметим, Барышников - экс-игрок юношеской и молодежной сборных Украины. После завершения футбольной карьеры продолжил работать тренером по физподготовке в СК Днепр-1.

Ранее тренер входил в штаб сборной Украины, когда ее возглавлял Руслан Ротань, также был ассистентом в олимпийской сборной на Олимпиаде этого года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!