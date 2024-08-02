Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций

Олимпийская сборная Украины приостановила борьбу на дебютной для себя Олимпиаде-2024 во Франции. Подопечные Руслана Ротаня не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв третье место в своей группе.

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После вылета из турнира наставник команды Руслан Ротань не смог сдержать эмоций, пройдясь по украинским клубам, не отпустившим ведущих игроков на Олимпиаду-2024:

Нет необходимости об этом дискутировать, это уже стало частью истории. То, как клубы отнеслись к этому турниру... Стоит обратить внимание на команды типа Аргентины. Они одерживали победы и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Они привозят сюда самый сильный состав. Почему для них этот турнир не второстепен, а для нас он, первый и второстепенный? Это мне непонятно.

Не стоит размышлять о том, как могло бы сложиться. Я удовлетворен игроками, которые были с нами. Будь другие футболисты – была бы другая ситуация. Нет смысла обсуждать это. Не хочу обидеть ребят, они этого не заслуживают, они – лучшие. Дело в том, что очень хотелось видеть ту команду, которая сыграна и добыла в борьбе этот выход на Олимпийские игры. Поэтому она, наверное, и должна представлять Украину.

Но случилось как случилось. Пришли игроки соответствующего уровня. Я хочу, чтобы это понимали, особенно журналисты. Читал несколько статей, где, к сожалению, ситуацию интерпретируют иначе – будто я жалуюсь, что кого-то не отпустили. Никаким образом. Это затрагивает футболистов, которые здесь, они – настоящие молодцы, я им благодарен", - цитирует Ротаня портал ВЗБИРНА.

Напомним, уже сегодня, 2 августа стартует плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде. Из нашей группы прошли команды Марокко и Аргентины.

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