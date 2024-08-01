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Ребров проведет пресс-конференцию с обсуждением выступлений сборных Украины на турнирах

Будут подведены итоги результатов украинских команд, а также рассмотрены планы на следующий сезон.
Сегодня, 21:24
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Все украинские футбольные сборные завершили свои выступления на турнирах, в связи с чем запланировано отдельное событие.

Как сообщает официальный сайт УАФ, главный тренер сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров вместе с главным тренером молодежной сборной Унаи Мельгосой проведут пресс-конференцию.

Она будет посвящена выступлению юношеских и национальной сборных Украины на чемпионатах Европы и планам и задачам национальных сборных на следующий сезон.

Пресс-конференция Реброва и Мельгосы пройдет в понедельник, 5 августа, а ее начало запланировано на 10:00.

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Напомним, что лишь Украина U-19 смогла преодолеть групповой этап своего турнира, в то время как основная сборная Украины, команда U-17 и олимпийская команда не смогли выйти из своих групп.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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