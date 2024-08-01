Полесье - Олимпия 1:2: обзор матча и результат игры 01.08.2024
В четверг, 1 августа, в польском Гливице прошел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись Полесье и Олимпия.
В первой игре словенский коллектив достаточно легко завоевал победу со счетом 2:0, а потому перед украинцами стояла задача отыграть голевой дефицит.
И на первой же минуте игроки житомирского клуба принялись за эту задачу. Богдан Кушниренко отметился историческим для Полесья голом, выведя свою команду вперед.
Однако совсем скоро счет снова был равный, так как игроки Полесья позволили своим оппонентам чувствовать себя слишком свободно.
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Всего один заброс вперед на Рауля Флоруца, и тот легко обыграл Эдуарда Сарапия и пробил в ближний угол.
Это был удар по подопечным Имада Ашура, которые заметно сбавили обороты. После перерыва они стали более активными (отчасти потому что так позволил соперник, игравший по счету).
В целом Полесье играло куда лучше, чем в первом матче, но этого оказалось недостаточно. К тому же, уже в добавленное время словенцы вырвали победу не без помощи Олега Кудрика, который не справился с достаточно простым ударом.
В итоге судья зафиксировал счет 1:2 и завершение еврокубковой кампании для украинского клуба.
В еврокубках остались Шахтер, Кривбасс и Динамо, которое днем ранее еще раз разгромило Партизан.
Статистика ответного матча Полесье - Олимпия квалификации Лиги конференций
Полесье - Олимпия 1:2 (по сумме двух матчей 1:4)
Голы: Кушниренко (1) - Флоруц (11), Дурдов (90+3).
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 17 - 7
Атаки: 155 - 152
Полесье: Кудрик - Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Таллес (Козак, 68), Кушниренко (Мустафаев, 90+1), Крушинский (Пайшао, 56) - Гуцуляк, Бристрич (Будковский, 68), Назаренко.
Олимпия: Видовшек - Силва, Ратник, Мухамедбегович, Суалехе - Доффо, Агба (Талиссон, 90+4), Флоруц (Брест, 70), Швайцер (Пинто, 64), Бултам (Мотика, 64) - Коич (Дурдов, 64).
Предупреждение: Михайличенко - Флоруц.
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