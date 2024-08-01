Полесье - Олимпия 1:2: обзор матча и результат игры 01.08.2024

Житомирский клуб прекратил свой путь по Лиге конференций на первом же сопернике.

В четверг, 1 августа, в польском Гливице прошел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись Полесье и Олимпия.

В первой игре словенский коллектив достаточно легко завоевал победу со счетом 2:0, а потому перед украинцами стояла задача отыграть голевой дефицит.

И на первой же минуте игроки житомирского клуба принялись за эту задачу. Богдан Кушниренко отметился историческим для Полесья голом, выведя свою команду вперед.

https://www.instagram.com/fcpolissya

Однако совсем скоро счет снова был равный, так как игроки Полесья позволили своим оппонентам чувствовать себя слишком свободно.

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Всего один заброс вперед на Рауля Флоруца, и тот легко обыграл Эдуарда Сарапия и пробил в ближний угол.

Это был удар по подопечным Имада Ашура, которые заметно сбавили обороты. После перерыва они стали более активными (отчасти потому что так позволил соперник, игравший по счету).

В целом Полесье играло куда лучше, чем в первом матче, но этого оказалось недостаточно. К тому же, уже в добавленное время словенцы вырвали победу не без помощи Олега Кудрика, который не справился с достаточно простым ударом.

В итоге судья зафиксировал счет 1:2 и завершение еврокубковой кампании для украинского клуба.

В еврокубках остались Шахтер, Кривбасс и Динамо, которое днем ранее еще раз разгромило Партизан.

Статистика ответного матча Полесье - Олимпия квалификации Лиги конференций

Полесье - Олимпия 1:2 (по сумме двух матчей 1:4)

Голы: Кушниренко (1) - Флоруц (11), Дурдов (90+3).

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 17 - 7

Атаки: 155 - 152

Полесье: Кудрик - Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Таллес (Козак, 68), Кушниренко (Мустафаев, 90+1), Крушинский (Пайшао, 56) - Гуцуляк, Бристрич (Будковский, 68), Назаренко.

Олимпия: Видовшек - Силва, Ратник, Мухамедбегович, Суалехе - Доффо, Агба (Талиссон, 90+4), Флоруц (Брест, 70), Швайцер (Пинто, 64), Бултам (Мотика, 64) - Коич (Дурдов, 64).

Предупреждение: Михайличенко - Флоруц.

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