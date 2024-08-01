Динамо гарантировало себе групповой этап еврокубков на сезон-2024/25

Даже в случае неудачи в будущем противостоянии с Рейнджерс киевляне будут играть в международном турнире.

Киевское Динамо повторно разгромило Партизан (3:0) и по сумме двух матчей (9:2) преодолело второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Этот триумф позволил подопечным Александра Шовковского гарантировать себе участие в еврокубках в сезоне-2024/25.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "синие" сыграют с шотландским Рейнджерс. В случае победы в этой дуэли столичный коллектив встретится в раунде плей-офф с победителем пары либо РБ Зальцбург – Твенте, либо Лилль – Фенербахче.

Читай также: Игрок Динамо получил травму в матче против Партизана

Но даже если Динамо не сумеет пройти шотландцев, то оно автоматически попадет в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Рейнджерс пройдет 6-7 августа, а ответный - 13 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!