Воспитанник Динамо переберется в польский клуб

Антон Царенко близок к переходу в Лехию.

Гданськая Лехия намерена подписать хавбека Динамо Антона Царенко, пишет Пьотр Потепа.

По информации польского журналиста, уже в понедельник, 12 августа, Царенко пройдет медосмотр в новом клубе.

Ранее уже стало известно, что Шовковский не рассчитывает на молодого игрока, а сам Царенко хочет найти себе клуб с постоянной игровой практикой.

Условия сделки пока не разглашались, однако Трансфермаркт оценивает Антона в 300 тысяч евро, однако контракт игрока истекает уже 31 декабря этого года.

Отметим, что в Лехии уже играют пятеро украинцев: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.

Напомним, что накануне кивский клуб обыграл Верес.

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