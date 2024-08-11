Хавбек олимпийской сборной продолжит карьеру в составе новичка УПЛ
Олег Очеретько присоединился к Карпатам.
Львовские Карпаты объявили о подписании Олега Очеретько из Шахтера.
Хавбек Шахтера присоединился к "зелено-белым" по арендному соглашению на один сезон.
Очеретько является воспитанником донецкого клуба, в рамках УПЛ также успел поиграть за Мариуполь и Днепр-1.
Также Олег имеет бронзовую медаль Евро среди молодежных команд и провел на Олмпиаде в Париже все три матча.
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