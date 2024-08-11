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Футбол

Хавбек олимпийской сборной продолжит карьеру в составе новичка УПЛ

Олег Очеретько присоединился к Карпатам.
Сегодня, 16:22
Олег Очеретько / fckarpaty.com
Олег Очеретько / fckarpaty.com

Львовские Карпаты объявили о подписании Олега Очеретько из Шахтера.

Хавбек Шахтера присоединился к "зелено-белым" по арендному соглашению на один сезон.

Очеретько является воспитанником донецкого клуба, в рамках УПЛ также успел поиграть за Мариуполь и Днепр-1.

Также Олег имеет бронзовую медаль Евро среди молодежных команд и провел на Олмпиаде в Париже все три матча.

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