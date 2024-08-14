"С чемпионом": Срна провел тренировку в Киеве с Усиком
На занятии были бывший тренер Александра, а также известный комментатор.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик находится в Киеве.
Украинский боксер провел тренировку в компании со спортивным директором Шахтера Дарио Срной.
"Тренировка с чемпионом", — написал Срна.
На тренировке также были Валентин Литвинчук, бывший тренер Усика, и комментатор Владимир Кобельков.
Ранее сообщалось, что дочь Зинченко впервые вывела отца на матч.
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