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Тренер Зари объяснил поражение от Александрии в УПЛ: Спасибо команде за то, что сражались до конца

Юрий Коваль считает, что игра была равной.
Сегодня, 17:23
Юрий Коваль / ФК Заря
Юрий Коваль / ФК Заря

Луганская Заря минимально уступила Александрии (1:2) в матче третьего тура украинской Премьер-лиги.

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Тренер Зари Юрий Коваль подвел итоги матча, обратившись к своим подопечным:

"Была боевая игра равных команд. Александрия хорошо реализовала собственные моменты. У нас, к сожалению, сегодня не все получилось, что задумывали. Есть новые игроки, оттуда - проблемы в обороне через коммуникации. Нужно время, чтобы наладить коммуникацию, взаимодействия и адаптироваться парням . Благодарю команду за то, что бились до конца.

"Мы видели, какие игроки действовали не так, как мы договаривались. Тщательно готовились к Александрии. Это очень хорошая команда с грамотным тренером. Внесли изменения и второй тайм показал, что это сработало. К сожалению, количество не перешло в качество", - цитирует Коваля пресс-служба Зари.

Напомним, в четвертом туре УПЛ Заря сыграет против львовского Руха. Александрия в рамках 4-го тура примет Шахтер.

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