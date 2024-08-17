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ЛНЗ подписал очередного легионера

Францис Момо будет выступать в УПЛ.
Сегодня, 18:06
Францис Момо / Getty Images
Францис Момо / Getty Images

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливать свой состав – клуб подписал нигерийского форварда Франциса Момо, последним клубом которого был Грассхопперс из Швейцарии.

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Официальных данных о продолжительности контракта и финансовой части соглашения пока нет. "Привет, Черкассы", - обратился нигериец к болельщикам в клубном Instagram.

Момо может дебютировать в УПЛ уже завтра, 18 августа. ЛНЗ проведет домашний матч против львовского Руха. Игра запланирована на 15:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛНЗ Францис Момо

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