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Новичок УПЛ подписал опытного защитника

Владислав Шаповал - игрок Левого берега.
Сегодня, 16:44
Владислав Шаповал / ФК Левый берег
Владислав Шаповал / ФК Левый берег

Левый берег официально объявил о переходе левого защитника Владислава Шаповала.

29-летний игрок успел поиграть за Днепр-1 и Полесье, с которыми выигрывал Первую лигу, также выступал за Волынь, Агробизнес и Черноморец.

Именно из одесского клуба Шаповал перешел в Левый берег свободным агентом.

В своей карьере защитник провел 151 матч, в которых отличился 13-ю голами и 11-ю ассистами. В новой команде Шаповал получил 22-й номер.

Ранее также экс-легионер Динамо присоединился к индийскому клубу.

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