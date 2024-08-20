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Металлист 1925 объявил о назначении бывшего тренера Шахтера

Харьковская команда получила нового наставника.
Сегодня, 15:30
Патрик ван Леувен / ФК Шахтер Донецк
Патрик ван Леувен / ФК Шахтер Донецк

Металлист 1925 официально сообщил о назначении на пост главного тренера Патрика ван Леувена. 

Стороны заключили контракт на три года.

"Перед Патриком ван Леувеном стоит четкая задача – возвращение в УПЛ. 

У него очень большой опыт работы в Украине и Европе. Есть собственный стиль и система, которую, я уверен, он сможет воплотить в нашем клубе. Мы все ждем от мистера ван Леувена побед", – заявил президент Металлиста 1925 Владимир Носов.

Ранее ван Левуен тренировал донецкий Шахтер и луганскую Зарю. На посту в харьковской команде он заменил Виктора Скрипника.

Ранее Ротань назвал футболистов, которые готовы к вызову в сборную Украины.

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