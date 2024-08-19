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Ротань назвал футболистов, которые готовы к вызову в сборную Украины

Украинский специалист посоветовал игроков для национальной команды.
Сегодня, 18:07
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Бывший тренер молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о перспективах украинских футболистов.

Специалист назвал трех игроков его команд, которые уже готовы к вызову в национальную команду.

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"Я бы назвал нескольких игроков. Это Сикан. Он 100% готов к национальной сборной. Еще это Рубчинский. И, наверное, Батагов. И еще порекомендовал бы Вивчаренко.

Сикан ведь уже вызывался. Тогда Вивчаренко, если называть топ-три", - сказал Ротань в интервью Вацко Live.

Отметим, что Батагов недавно перешел в Трабзонспо», Константин Вивчаренко и Валентин Рубчинский играют за Динамо, а Даниил Сикан – за Шахтер.

Ранее сообщалось, что Ребров назвал условие для ухода из сборной Украины.

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