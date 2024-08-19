Ротань назвал футболистов, которые готовы к вызову в сборную Украины
Бывший тренер молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о перспективах украинских футболистов.
Специалист назвал трех игроков его команд, которые уже готовы к вызову в национальную команду.
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"Я бы назвал нескольких игроков. Это Сикан. Он 100% готов к национальной сборной. Еще это Рубчинский. И, наверное, Батагов. И еще порекомендовал бы Вивчаренко.
Сикан ведь уже вызывался. Тогда Вивчаренко, если называть топ-три", - сказал Ротань в интервью Вацко Live.
Отметим, что Батагов недавно перешел в Трабзонспо», Константин Вивчаренко и Валентин Рубчинский играют за Динамо, а Даниил Сикан – за Шахтер.
Ранее сообщалось, что Ребров назвал условие для ухода из сборной Украины.
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