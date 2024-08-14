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Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс

Экс-игрок сборной Украины посетил поединок киевской команды.
Сегодня, 11:10
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу Динамо над Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов.

Бывший нападающий киевского клуба Сергей Ребров поздравил клуб с выходом в следующий раунд.

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"Поздравляю Динамо с очень важной победой! Был рад посетить сегодняшний матч против Рейнджерс в Глазго, поздравить команду с результатом и пожелать успехов в предстоящем раунде плей-офф".

В следующем раунде отбора Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург. Матч пройдут 21 и 27 августа.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Рейнджерс - Динамо.

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Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

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