Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу Динамо над Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов.
Бывший нападающий киевского клуба Сергей Ребров поздравил клуб с выходом в следующий раунд.
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"Поздравляю Динамо с очень важной победой! Был рад посетить сегодняшний матч против Рейнджерс в Глазго, поздравить команду с результатом и пожелать успехов в предстоящем раунде плей-офф".
В следующем раунде отбора Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург. Матч пройдут 21 и 27 августа.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Рейнджерс - Динамо.
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