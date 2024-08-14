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"Самое ужасное решение": тренер Рейнджерс разнес судей матча с Динамо

Филипп Клеман назвал ключевой момент поединка.
Сегодня, 08:27
Филипп Клеман / Getty Images
Филипп Клеман / Getty Images

Главный тренер Рейнджерс Филипп Клеман прокомментировал поражение в матче против Динамо (0:2) в рамках отбора Лиги чемпионов.

Наставник шотландской команды жестко раскритиковал судью матча за то, что тот удалил бразильца Жефте на старте второго тайма.

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"Я видел видео. Очевидно, что в футболе иногда возникает серая зона, и поэтому VAR существует и помогает сделать футбол более честным. Но решение не имело никакого отношения к серой зоне. Было действительно ясно, что ничего не произошло. Жефте прыгнул выше, он не двигал рукой. Его рука находится рядом с телом, ничего не было.

Я пытался понять решение и спрашивал, но судья остался при своем мнении: это был явный фол, вторая желтая и красная. Я уверен, что у его боссов будет другое мнение.

Не могу сказать, что это убило мечту в тот момент, потому что игроки продолжали выходить вдесятером в контратаки. До этого мы доминировали и создавали моменты. У соперников хорошая команда, но вы видели, что они устали, и мы знали, что у нас будет больше шансов. Игроки продолжали верить, но в конце соперники забили гол. А затем мы попытались рискнуть, и они забили второй гол".

Тренер уверен, что удаление сыграло ключевую роль.

"Это был решающий момент, и в конечном итоге он убил мечту раздевалки и мечту более 50 тысяч фанатов. Мы ожидали более высокого уровня принятия решений. Это худшее решение, которое я видел за более чем 30 лет футбольной карьеры.

У меня в голове много мыслей, но вы же знаете, если я скажу слишком много, меня могут дисквалифицировать, так что давайте держать все в голове. Мне нужно быть хорошим и умным ради клуба и команды. Нам нужно двигаться дальше и извлечь положительные уроки из этих двух игр", - приводит слова тренера News Letter.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Рейнджерс - Динамо.

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Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

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