iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Видел красные карточки и похуже": Шовковский оценил победу Динамо над Рейнджерс

Наставник киевлян подвел итоги противостояния в квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:47
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал победу над Рейнджерс (2:0) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Специалист доволен, что его подопечные выполнили задачу и вышли в следующий раунд отбора.

"Поздравляю всех болельщиков Динамо с победой. Очень важна победа, очень важны эмоции для нашей страны, для наших болельщиков. Мы отлично знали, против какой хорошей команды нам пришлось сегодня играть, понимали, что будет непросто, что будет давление со стороны зрителей. Но также понимали, что нам некуда отступать, у нас есть свои задачи, что игра будет достаточно непростой.

Мы были готовы к этому и считаю, что важно было справиться с давлением соперника с первых минут, в дальнейшем почувствовать понимание и ритм игры. Также говорили ребятам, что нужно играть в футбол. Возможно, будут какие-то провокации, но не поддаваться на них, играть до конца и быть готовыми к любому происходящему.

Безусловно, это важная победа для нас. Но сейчас это уже история, и мы должны двигаться дальше. Только глядя вперед, стоя лицом к будущему, мы будем развиваться и идти дальше".

Читай также: Динамо сыграет с Зальцбургом в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Шовковский признал, что численное преимущество позволило игрокам чувствовать свободнее себя.

"Гораздо проще играть, когда у тебя есть численное преимущество. Мы пытались усилить давление с фланга, чтобы у нас были скорости, и мы понимали креативность выходивших на замену игроков. К тому же я почувствовал, что нужно было произвести незначительные изменения, чтобы внести определенные коррективы в действия наших игроков. Что именно я сказал им, останется между нами. Да, замены сработали, но важно не это, а то, что игроки были готовы выйти на поле, усилить игру, что они, в принципе, и сделали, помогая нам добиться положительного результата".

Наставник киевлян прокомментировал удаление в составе соперника, которое случилось на старте второго тайма.

"Я видел и красные карточки похуже в своей карьере. Но на сегодняшний день есть определенные правила, которые соблюдают все команды. И если в воздухе ведется борьба и одного игрока бьют в лицо, то это желтая карточка как минимум. Это не была прямая красная карточка для игрока Рейнджерс – это была вторая желтая. И в данном случае, наверное, настроение игроков сыграло с хозяевами злую шутку.

Футболисты Рейнджерс были мотивированными, вы сами это видели, иногда мне казалось, что они даже агрессивно действовали. И это я тоже могу понять, потому что это футбол, есть желание победить, и это в крови. Если посмотреть в историю, то желание победить в крови у шотландцев, равно как и у украинцев. Но выходя на таких крупных турнирах в составе, игроки должны унимать свои эмоции, тем более, если у тебя есть желтая карточка, нужно действовать внимательнее и осторожнее".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Рейнджерс - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Динамо Киев

Статьи по теме

Шевченко оценил победу Динамо над Рейнджерс Шевченко оценил победу Динамо над Рейнджерс
Костюк оценила свою победу на старте турнира в Цинциннати Костюк оценила свою победу на старте турнира в Цинциннати
Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс
Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки третьего предварительного этапа Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки третьего предварительного этапа
Помочь журналистам

Видео

Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Реал - Аталанта в Суперкубке УЕФА и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:00
Шевченко оценил победу Динамо над Рейнджерс
Теннис11:35
Костюк оценила свою победу на старте турнира в Цинциннати
Лига Чемпионов11:10
Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс
Украина10:50
Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки третьего предварительного этапа
Украина10:48
"С чемпионом": Срна провел тренировку в Киеве с Усиком
Другие страны10:22
Интер Майами без Месси и Кривцова вылетел из Кубка лиг, уступив команде Чеберко
Бокс10:18
Редкач узнал дату и имя соперника в следующем бою
Лига Чемпионов09:55
Динамо не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, потому что его просто не существует: что будет дальше в еврокубках?
Европа09:35
Реал - Аталанта: видео онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА
Бокс09:10
Хирн оценил шансы Дэвиса в боях против Ломаченко и Стивенсона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK