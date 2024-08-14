Динамо сыграет с Зальцбургом в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Динамо на выезде сумело обыграть Рейнджерс со счетом 2:0 и по сумме двух матчей (3:1) пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Киевский коллектив завоевал победу благодаря голам в исполнении Александра Пихаленка и Назара Волошина.
В решающей стадии квалификации "бело-синие" встретятся с австрийским Зальцбургом, который ранее прошел нидерландский Твенте (5:4 за две игры).
Первый поединок между Динамо и Зальцбургом состоится 20/21 августа в польском Люблине, где украинцы проводят свои домашние матчи еврокубков. Ответная встреча пройдет в Австрии 27/28 августа.
Напомним, что немногим ранее Динамо отправило своего талантливого воспитанника в аренду в польский клуб.
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