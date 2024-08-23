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Сын Суркиса стал капитаном Динамо – голкипер признался, почему получил новую роль

Вячеслав Суркис доволен своей новой ролью в Динамо.
Вчера, 21:37
Вячеслав Суркис / ФК Динамо Киев
Вячеслав Суркис / ФК Динамо Киев

Вратарь Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, стал капитаном юношеской команды Динамо Киев. Голкипер рассказал, что значит для него новая роль в родной команде:

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"Это связано с тем, что наш капитан Назар Балаба сейчас травмирован, кстати, желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А ощущения хорошие, приятные

Сейчас работает такое правило, что если капитан команды голкипер, нужно выбирать вицекапитана из полевых игроков, который и будет разговаривать с судьей. Мне же повязка просто придает уверенность, могу больше подсказывать партнерам. В общем, ничего не изменилось", - цитирует Вячеслава клубная пресс-служба.

Напомним, юношеская команда Динамо имеет в своем активе 10 турнирных пунктов после четырех сыгранных матчей в национальном первенстве. Киевляне уступают донецкому Шахтеру двумя пунктами.

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