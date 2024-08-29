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Гармаш лаконично отреагировал на слухи о решении Ван Леувена – специалист перевел экс-звезду Динамо в дубль Металлиста-1925

Денис Гармаш не был многословным.
Сегодня, 15:55
Денис Гармаш / ФК Динамо Киев
Денис Гармаш / ФК Динамо Киев

Несколько часов назад появилась информация о жестких кадровых решениях Патрика Ван Леувена, недавно возглавившего харьковский Металлист-1925. По информации украинских СМИ, специалист отправил Дениса Гармаша и еще несколько игроков в дубль харьковчан.

Бывший лидер киевского Динамо Денис Гармаш, считавшийся главной звездой Металлиста-1925, лаконично ответил журналистам по поводу правдивости слухов:

"Да. Я в дубле", - ответил Денис Гармаш на вопрос сайта Sport express. Однако никаких деталей футболист не сообщил. Официальных заявлений клуба о решениях своего тренера тоже нет.

Напомним, Ван Леувен сменил у руля Металлиста-1925 Виктора Скрипника, который не смог удержать харьковский клуб в УПЛ по итогам прошлого сезона, и провалил "Турнир Четырех" за выход в высший дивизион.

Напомним, следующий матч в Первой Лиге Металлист-1925 проведет против ФК ЮКСА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Гармаш ФК Металлист-1925

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