Экс-хавбек сборной Украины расторг контракт с Металлистом 1925

34-летний Денис Гармаш договорился о завершении сотрудничества с харьковчанами. Он не выходил на поле в составе Металлиста 1925 с лета.

"Я уже разорвал контракт с Металлистом 1925. Осталось лишь заверить этот процесс, бумаги, официально в ПФЛ", – приводит слова Гармаша UkrFootball.

Хавбек подтвердил, что не входит в планы наставника харьковчан Патрика ван Леувена. Пока ветеран не начинал поиски новой команды. Зато Гармаш намекнул и на возможное завершение карьеры, поскольку в дальнейшем стремится "поиграть в удовольствие".

Воспитанник киевского Динамо перешел в Металлист 1925 в январе прошлого года. С тех пор он провел 15 матчей за харьковчан во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

Кстати, медиафутбольный IGNIS объявил о подписании Алиева в дуэт с Милевским.

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