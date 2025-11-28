iSport.ua
Экс-игрок Динамо был задержан сотрудниками РТЦК

Денис Гармаш будет служить в ВСУ.
Вчера, 15:35       Автор: Андрей Безуглый
Денис Гармаш / fcdynamo.kiev.ua
Денис Гармаш / fcdynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник Динамо Денис Гармаш был задержан сотрудниками ТЦК.

Изначально информация появилась в Телеграм-канале Сніданок химери. По их информации, задержания не обошлось без рукоприкладства.

Также источник утверждал, что в РТЦК Гармашу сразу предложили откупиться 25 тысячами долларов, однако игрок отказался и остался в Печерском РТЦК.

Вскоре Киевский ТЦК выпустил официальное заявление, где подтвердил факт задержания игрока, однако опроверг все остальное.

В заявлении говорится, что Гармаш был задерждан для уточнения данных. Отстрочки или брони футболист не имел, а потому выбрал себе службу в одном из подразделений ВСУ после прохождения ВЛК.

Также футболист не стал оформлять жалобу на действия сотрудников, так как задержания прошло без инцидентов, а также не было никакой речи о взятке.

Ранее также определились пары четвертьфиналистов Кубка Украины.

