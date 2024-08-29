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Ван Леувен перевел экс-звезду Динамо в дубль Металлиста-1925 - пострадали еще несколько лидеров

Гармаш, Жичиков и Курило тренируются с дублем Металлиста-1925.
Сегодня, 11:25
Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен

Новый главный тренер Металлиста-1925 приступил к "чистке" состава в команде. Специалист перевел в дубль сразу трех ведущих футболистов первой команды. Об этом пишет ТаТоТаке.

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По информации источника, тренер не видит места в основной команде Денису Гармашу, Максиму Жичикову и Игорю Курило. Футболисты уже тренируются с дублем харьковчан.

Стоит отметить, что Ван Леувен сменил на должности наставника харьковского клуба Виктора Скрипника, который не смог удержать команду в УПЛ, и провалил "Турнир Четырех", проиграв Левому Берегу.

Напомним, следующий матч в Первой Лиге Металлист-1925 проведет против ФК ЮКСА на выезде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Гармаш Патрик ван Леувен ФК Металлист-1925

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