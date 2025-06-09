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Футбол

Ван Леувен описал желаемый игровой стиль Кривбасса

Нидерландец прокомментировал назначение в пятую команду Премьер-лиги.
Сегодня, 12:51       Автор: Антон Федорцив
Патрик ван Леувен / Металлист 1925
Патрик ван Леувен / Металлист 1925

Криворожский Кривбасс назначил Патрика ван Леувена главным тренером команды. Опытный специалист поразмыслил об ожидаемом игровом почерке подопечных, сообщает официальный сайт клуба.

"Рад приглашению возглавить Кривбасс. Клуб с большими традициями.

Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем пытаться обеспечить успех Кривбасса в долгосрочной перспективе", – заявил ван Леувен.

Кривбасс завершил сезон УПЛ на 5-й строчке. Наивысшем достижением нидерландца во главе украинского клуба остается 3-е место с луганской Зарей (2022/23).

Напомним, накануне Премьер-лига раздала индивидуальные призы сезона 2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Патрик ван Леувен

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Ван Леувен описал желаемый игровой стиль Кривбасса
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