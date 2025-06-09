Ван Леувен описал желаемый игровой стиль Кривбасса
Криворожский Кривбасс назначил Патрика ван Леувена главным тренером команды. Опытный специалист поразмыслил об ожидаемом игровом почерке подопечных, сообщает официальный сайт клуба.
"Рад приглашению возглавить Кривбасс. Клуб с большими традициями.
Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем пытаться обеспечить успех Кривбасса в долгосрочной перспективе", – заявил ван Леувен.
Кривбасс завершил сезон УПЛ на 5-й строчке. Наивысшем достижением нидерландца во главе украинского клуба остается 3-е место с луганской Зарей (2022/23).
Напомним, накануне Премьер-лига раздала индивидуальные призы сезона 2024/25.
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