Экс-хавбек сборной Украины будет играть в любительском клубе

Бывший полузащитник Металлиста 1925 и киевского Динамо Денис Гармаш присоединился к аматорскому клубу, сообщает Київщина Футбольна.

34-летний футболист попал в заявку ФК Лисне на Мемориал имени Олега Макарова.

Хотя, как считается, за новый клуб Гармаш можент дебютировать уже завтра в товарищеском матче против Колоса U-19.

А вскоре Денис вместе с клубом сыграет первую игру на Мемориале, который стартует уже в эту субботу, 25 января.

Интересно, что ранее за этот же клуб выступал другой экс-полузащитник Динамо Сергей Рыбалка.

Ранее также украинский защитник забил дебютный гол за свой новый клуб.

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