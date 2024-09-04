Динамо оформило переход нападающего Зари

Киевляне подписали одного из лучших игроков атаки в УПЛ.

Футболист Зари Эдуардо Герреро продолжит карьеру в Динамо.

Как сообщает Football.ua, столичный клуб арендует нападающего.

В ближайшее время киевляне подпишут контракт с Герреро.

Форвард выступает в составе Зари с февраля 2023 года. За это время Герреро сыграл 48 матчей, в которых забил 19 голов и сделал семь голевых передач.

Ранее была названа сумма, которую Динамо заработало за выход в Лигу Европы.

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