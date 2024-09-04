Названа сумма, которую Динамо заработало за выход в Лигу Европы

Киевское Динамо выступит в основном раунде Лиги Европы.

Соперниками команды Александра Шовковского стали: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

За выход в основной этап Лиги Европы Динамо заработало 4,31 млн евро.

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Отметим, что за участие в плей-офф квалификации Лиги чемпионов украинский клуб получит 4,29 млн евро.

За победу в поединках Лиги Европы киевляне могут заработать 450 тысяч евро, а ничью - 150 тысяч.

Ранее Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы.

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