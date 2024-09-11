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"Звонил президент": Суркис назвал клуб, который делал предложение по Шапаренко

Президент Динамо был готов продать игрока сборной Украины.
Вчера, 22:50
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что Николай Шапаренко мог перебраться в чемпионат Турции.

По словам функционера, украинцем интересовался Бешикташ.

"Я, как президент клуба, пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов, потому что кто-то из Шахтера сказал, что Судаков стоит 150 млн.

Но ни один, ни другой не стоит таких денег. Все умные люди понимают, что я пошутил, а диванные журналисты писали, что 300 млн стоит один, а 150 млн другой. Но я пошутил, возможно неуместно.

У всех есть определенная цена. По Шапаренко могу сказать, что было предложение из Бешикташа. Мне позвонил президент и спросил, готов ли я продать Шапаренко. Прежде всего, я спросил у Шапаренко и он мне сказал, что в Турцию ехать не хочет.

Все, больше предложений по Шапаренко не было. Если он видит себя в одном из топ-5 чемпионатов, то должен прогрессировать и разобраться", - приводит слова Суркиса Football Hub.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо во второй раз стал отцом.

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