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Лидер Динамо во второй раз стал отцом

Жена родила Владиславу Кабаеву вторую дочь.
Сегодня, 16:23
Владислав Кабаев / ФК Динамо Киев
Владислав Кабаев / ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев, дебютировавший вчера за национальную сборную Украины, во второй раз стал отцом. Об этом пишет клубная пресс-служба Динамо.

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Отмечается, что у футболиста и его жены Томы родилась вторая дочь. У супругов уже есть дочь. Первую девочку назвали Софией. В скором времени ей исполнится три года.

Напомним, вчера, 7 сентября, Владислав Кабаев вышел в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва минимально уступили Албанию (1:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Динамо владислав кабаев

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