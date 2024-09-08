Лидер Динамо во второй раз стал отцом
Жена родила Владиславу Кабаеву вторую дочь.
Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев, дебютировавший вчера за национальную сборную Украины, во второй раз стал отцом. Об этом пишет клубная пресс-служба Динамо.
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Отмечается, что у футболиста и его жены Томы родилась вторая дочь. У супругов уже есть дочь. Первую девочку назвали Софией. В скором времени ей исполнится три года.
Напомним, вчера, 7 сентября, Владислав Кабаев вышел в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва минимально уступили Албанию (1:2).
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