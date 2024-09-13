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Оболонь - Александрия 0:0: обзор матча и результат игры 13.09.2024

Аутсайдер не проиграл с новым тренером, а лидер чемпионата впервые в сезоне потерял очки.
Сегодня, 20:05
Оболонь и Александрия сыграли вничью / ФК Александрия
Оболонь и Александрия сыграли вничью / ФК Александрия

В пятницу, 13 сентября, стартовал шестой тур украинской Премьер-лиги матчем, в котором Оболонь принимала на своем поле Александрию.

В противостоянии соперников с противоположных полюсов турнирной таблицы лидер чемпионата с нулем ударов в створ ворот не сумел справиться с абсолютным аутсайдером, завершив поединок вничью 0:0.

Источник: ФК Александрия

Сергей Шищенко успешно стартовал на посту главного тренера "пивоваров", на котором он сменил Валерия Иващенко, остановив первую команду УПЛ. Благодаря этой ничьей киевский клуб набрал свой второй балл в чемпионате и пока продолжает замыкать турнирную таблицу.

Источник: ФК Александрия

Подопечные Руслана Ротаня в свою очередь прервали четырехматчевую победную серию в украинском первенстве, впервые в этом сезоне потеряв очки. На данный момент Александрия имеет в своем активе 13 пунктов и лидирует в УПЛ.

Читай также: УПЛ: Оболонь и Александрия ничьей открыли шестой тур

Статистика матча Оболонь - Александрия 6-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Александрия 0:0

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 4 - 6
Удары в створ: 4 - 0
Угловые: 2 - 6
Фолы: 17 - 11
Атаки: 58 - 76

Оболонь: Федоривский - Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк - Витенчук (Мороз, 72) - Мединский, Слободян (Груша, 54), Черненко, Суханов (Близниченко, 54) - Тарануха (Теслюк, 13, Бычек, 54).

Александрия: Ермаков - Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк - Ковалец (Погорилый, 62), Калюжный, Шостак (Джевани, 46) - Беззера (Беляев, 89), Филиппов (Козак, 62), Шулянский (Мишнев, 46).

Предупреждения: Витенчук, Мединский - Филиппов, Мартынюк.

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